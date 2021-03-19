Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось из-за скидки на еду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось. Причиной такому решению стала возможность получить скидку или бесплатную еду в сети японских ресторанов.

Как пишет Taipei Times, столы регистрации Тайваня начиная со вторника, 16 марта, стали получать множество заявлений от жителей, желающих сменить имя на Лосось (guiyu, ) после того, как сеть японских ресторанов Akindo Sushiro пообещала бесплатную еду для всего столика, если за ним будет сидеть человек с таким именем. При этом люди, чье имя произносится также, но содержит другие иероглифы, получат скидку в 50 процентов.

По состоянию на 15.00 среды, 17 марта, бесплатно в сети ресторанов поели 28 человек, а в акции поучаствовали около 1 тысячи человек.

Официальные сборы для получения нового удостоверения личности и сертификата о регистрации в Тайване составляют около три доллара. Жители страны могут выбрать себе абсолютно любое имя, однако власти призывают быть разумными, поскольку в соответствии с законом сменить имя можно только три раза.

Издание уточняет, что благодаря смене имени два посетителя смогли бесплатно поесть в ресторане почти на 450 долларов, но рассказали, что после этого не готовы есть рыбу в ближайшее время.