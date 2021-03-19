Метеорологический спутник США взорвался в космосе

Американский спутник NOAA 17 взорвался в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе и образовал 16 обломков, сообщили в 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.

- Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 7:11 (10:11 по московскому времени) 10 марта. Отслеживается 16 связанных с этим обломков - нет признаков того, что взрыв был связан со столкновением с другими объектами, - сказано в заявлении эскадрильи, опубликованном в Twitter.

В ВВС США также отметили, что спутник до взрыва находился на орбите на высоте от 800 до 817 километров. При этом не сообщается, несут ли обломки угрозу работающим в космосе спутникам.

Спутник NOAA 17 запустили в июне 2002 года. Его работу прекратили в 2013 году.