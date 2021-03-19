"Тупой азиат": Главный редактор Teen Vogue уволена из-за слов 10-летней давности

Будущему главному редактору молодёжного модного журнала Teen Vogue Алекси МакКэммонд пришлось отказаться от назначения на пост главного редактора Фото: Кадр видео

Будущему главному редактору молодёжного модного журнала Teen Vogue Алекси МакКэммонд пришлось отказаться от назначения на пост главного редактора из-за её поста в Twitter, который она опубликовала в 2011 году, когда Алекси было 17 лет.

После объявления руководством Conde Nast о планах назначить МакКэммонд на должность главреда Teen Vogue, более 20 сотрудников издания выступили против этого решения, приведя в качестве аргументов уже удалённый пост МакКэммонд, сделанный во время её учёбы в Чикагском университете. В нём она писала, что ненавидит азиатов и называла их "тупыми".

- Поставьте мне оценку два из 10 по химии, зачеркните всю работу и не объясняйте, что я написала неправильно.. Спасибо большое, тупой азиатский ассистент преподавателя, ты великолепен, - написала 17-летняя МакКэмонд в 2011 году. Письмо с этой публикацией сотрудники издания отправили главе издательского дома Анне Винтур и генеральному директору Роджеру Линчу.

До этого инцидента карьера МакКэммонд была на взлёте. В 2020 году она освещала всю президентскую кампанию Джо Байдена для Axios. В 2019 году Национальная ассоциация чёрных журналистов назвала её начинающим журналистом года.

- Мои прошлые твиты затмили работу, которую я проделала с тех пор, чтобы рассказать о людях и проблемах, которые для меня небезразличны, - написала МакКэмонд в заявлении о своём увольнении. Журналист опубликовала его в Twitter.

Отмечается также, что твиты Алекси об азиатах не были тайной, и она уже просила прощения за свои резкие высказывания в 2019 году.