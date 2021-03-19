Аграрии Липецкой области произвели в 2020 году продукции на 162 миллиарда рублей

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Рост производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2019 годом в деньгах составил 27 млрд рублей. А индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) показал рост на 106,6%.

Липецкая область в минувшем году установила исторический рекорд - валовой сбор зерновых и зернобобовых культур достиг 4,3 млн тонн. Регион в российских передовиках по уровню урожайности зерновых культур – 54,6 центнера с гектара и по объему производства тепличных овощей - 149 тысяч тонн.

- За этими сухими цифрами стоит самоотверженный труд десятков тысяч селян региона,- не без гордости за земляков рассказал глава региона Игорь Артамонов.

На этот год власти региона ставят ещё более амбициозные задачи роста экономических показателей аграрного производства. Ведь со своей стороны руководство региона создаёт условия, максимально благоприятствующие социальному развитию сельских территорий.

«Чтобы закрепить людей на селе, здесь создается современная, комфортная инфраструктура. Ремонтируются дороги, благоустраиваются набережные, парки и скверы, строятся жилье, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры, детские площадки и спортивные объекты, оказывается господдержка фермерским и крестьянским хозяйствам. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Планируем и в дальнейшем добиваться высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей региона», – задаёт высокую планку губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.