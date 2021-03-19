Умер Виталий Стремовский, актер Театра российской армии

Виталий Стремовский. Фото: Строков Михаил / ТАСС

На 74-м году жизни скончался актер Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский, который болел коронавирусной инфекцией. О смерти артиста сообщил его сын Илья Стремовский.

«К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», - написал сын на странице Стремовского-старшего в Facebook, отметив, что о дате и месте прощания с актером сообщит позже.

Виталий Стремовский - окончил школу-студию МХАТ, а с 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году актер получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина и поставил ряд спектаклей, среди которых «Старый холостяк и распутники», «Схватка», и «Марио и фокусник». Среди театральных работ наиболее известны его роли в постановках «Странная миссис Сэвидж», «Боже, храни короля», а также «Стрела Робин Гуда».