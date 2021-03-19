Кремль поддержал заявление Кадырова о праве граждан обращаться к президенту

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль полностью поддерживает заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в том, что любой россиянин имеет право обращаться к президенту России, однако в конкретном вопросе, касающемся публикации «Новой газеты», все же следует задействовать юридические и правовые средства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина РФ, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем», - сказал представитель Кремля, комментируя сделанное ранее главой Чечни заявление, в котором он возмутился тем фактом, что пресс-секретарь российского лидера ранее посоветовал правоохранителям республики обратиться с претензией о публикации в газете про «казни» в Чечне в суд, а не к главе государства.

Песков также напомнил, что администрация российского лидера является организатором, например, ежегодной прямой линии главы государства, когда миллионы граждан страны из всех регионов обращаются к Владимиру Путину.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в сообщении Кадырова речь идет о конкретном вопросе - публикации в «Новой газете». «При наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств юридических и правовых», - уточнил он.