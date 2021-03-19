Лавров: Россия готова к трудностям в отношениях с США

Сергей Лавров заявил, что Россия готова к непростому развитию ситуации в отношениях с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова к непростому развитию ситуации в отношениях с США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД также напомнил, что Москва будет готова к взаимодействию с США "только в тех областях, которые нам интересны, и только на условиях, которые нам выгодны".

При этом министр заявил, что роль международных контактов по линии гражданских обществ в нынешних условиях выросла.