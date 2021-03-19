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Политика19 марта 2021 14:14

Лавров: Россия готова к трудностям в отношениях с США

Министр иностранных дел России назвал "непростой" ситуацию между Москвой и Вашингтоном
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Лавров заявил, что Россия готова к непростому развитию ситуации в отношениях с США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова к непростому развитию ситуации в отношениях с США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД также напомнил, что Москва будет готова к взаимодействию с США "только в тех областях, которые нам интересны, и только на условиях, которые нам выгодны".

При этом министр заявил, что роль международных контактов по линии гражданских обществ в нынешних условиях выросла.