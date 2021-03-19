Эрдоган назвал ответ Путина на заявление Байдена роскошным

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «роскошным» ответ российского лидера Владимира Путина на заявления американского коллеги Джо Байдена, а само высказывание главы Белого дома он назвал недопустимым.

«Сделанное Байденом заявление о Путине неприемлемо для главы государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ», - отметил турецкий лидер

Напомним, ранее президент США, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Путина «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Более того, он сообщил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сказал, что президент России заплатит за это.

Российский лидер, комментируя заявления американского коллеги, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: «Кто как обзывается, тот так и называется», отметив, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. Кроме того, он предложил Байдену пообщаться в онлайн-режиме. Ответ из Белого дома пока так и не получен.