В Грузии медсестра, впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca, умерла в больнице

Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась Фото: REUTERS

В Грузии умерла 27-летняя медсестра, которая ранее впала в кому после вакцинации препаратом, разработанным компанией AstraZeneca

Женщина из города Ахалцихе после введения прививки была госпитализирована в реанимацию с анафилактической реакцией. В тяжёлом состоянии её перевели в больницу в Тбилиси. Там она умерла.

- К сожалению, подтверждаю информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии, - сообщили в тбилисской больнице агентству РИА Новости.