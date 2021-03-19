Кремль надеется на улучшение отношений с США, но готов и к "Холодной войне"

Песков оценил возможность "холодной войны" с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России надеются на улучшение отношений с США, но готовы к худшему, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "холодной войны" между двумя странами.

- И вы видите, что касается Российской Федерации, президент чётко заявил о своём желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена, - объяснил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к мнению экспертов о риске возникновения "холодной войны".

Пресс-секретарь президента напомнил, что "Всё-таки наблюдатели и специалисты зарабатывают хлеб на подобных прогнозах".