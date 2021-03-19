Вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Василий Орлов осмотрели строящиеся в Амурской области газохимические заводы

Юрий Трутнев и Василий Орлов побывали на строящихся объектах газохимического кластера Приамурья. Фото: пресс-служба Амурской области.

Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки по Амурской области побывал на крупнейших строящихся объектах газохимического кластера. 19 марта зампред Правительства РФ – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе вместе с губернатором Василием Орловым посетил стройплощадку Амурского газоперерабатывающего завода. Масштабный инвестпроект реализуется якорным резидентом ТОР «Свободный» - компанией «Газпром переработка Благовещенск». Амурский ГПЗ будет перерабатывать газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири» с месторождений в Якутии и Иркутской области, и производить из него гелий, этан, пропан, бутан и другие ценные компоненты. Продукция заводы будет поставляться в Китай. Амурский ГПЗ готов более чем на 70%. После того, как предприятие запустят в эксплуатацию, на нем будет создано 2500 рабочих мест. Планируется, что в этом году будут сданы первые две технологические линии завода.

Юрий Трутнев и Василий Орлов так же осмотрели новый жилой микрорайон, построенный рядом с заводом для сотрудников Амурского ГПЗ. Квартиры уже полностью готовы и даже обставлены мебелью. К 2024 году вместе с жилыми домами в микрорайоне появятся школа, детский сад, поликлиника, спортивный комплекс и центр культуры с концертным залом.

Полпред и губернатор посетили еще один важный для региона объект - строящийся Амурский газохимический комплекс в Свободном. Сырье для него будет поступать с Амурского ГПЗ, и здесь газ будут перерабатывать в продукты высокого передела. Амурский газохимический комплекс станет крупнейшим в мире производителем базовых полимеров. Строительство комплекса идет с опережением графика, планируется, что его введут в эксплуатацию в 2024 году.

- Амурский газохимический кластер оказывает серьёзное влияние на экономику Амурской области, - отметил губернатор Василий Орлов. - Заводы-гиганты - одни из крупнейших инвестиционных проектов в стране. Их реализация - это и приток инвестиций, и увеличение ВВП региона, и налоги, и занятость амурчан. Строительство газохимического комплекса откроет для Амурской области новые перспективы, а в связке с газоперерабатывающим заводом даст мультипликативный эффект для экономики и изменит к лучшему не только экономические показатели, но, главное, сделает жизнь людей более комфортной.

При поддержке компании СИБУР в Свободном открыли центр цифрового образования для детей IT-КУБ и технопарк "Кванториум". В прошлом году компания передала медучреждениям города новое медицинское оборудование и автомобили скорой помощи.