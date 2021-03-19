Арнольд Шварценеггер заявил о готовности возглавить борьбу с инопланетянами

Арнольд Шварценеггер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил о своей готовности возглавить борьбу с инопланетянами в том случае, если они атакуют Землю. «Железный Арни» сделал соответствующее заявление в Twitter.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить», – написал актер, отвечая на результаты исследования.

Ране специалисты британского телеканала Blaze провели опрос среди двух тысяч жителей Соединённого Королевства, и установили, что лучше всех с вторжением инопланетян, по мнению респондентов, справится именно Шварценеггер.

Эксперты составили список из 20 знаменитостей, которым телезрители бы доверили руководство в случае вторжения инопланетян на планету. Шварценеггер занял первое место. За ним в списке шел актер Уилл Смит, исполнивший главную роль в фильме о вторжении инопланетян «День независимости».

Кроме того, в пятерку вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз. А вот последнее место в топ-20 кандидатов в защитники Земли занял действующий президент США Джо Байден.