Песков: Путин поедет на выходные в сибирскую тайгу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы президента России Владимира Путина провести выходные 20 и 21 марта в Сибири.

- Он будет в Сибири, он остаётся верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии. Неоднократно он в этих краях проводил какие-то редкие дни отдыха. Мы надеемся, что в субботу в конце дня или в воскресенье мы какие-то кадры или фотоснимки получим и опубликуем, - рассказал журналистам Дмитрий Песков.

Он также отметил, что составить компанию президенту должен министр обороны России Сергей Шойгу.