Песков: Парад Победы в Москве пройдёт в обычном формате

Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади пройдет в обычном формате Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится в обычном формате, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что решение о присутствии на Параде зрителей будет приниматься вместе с Роспотребнадзором, исходя из эпидемиологической ситуации в России.

- Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором, - заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь президента России и напомнил, что глава Минобороны Сергей Шойгу ранее уже подтверждал планы проведения Парада Победы в 2021 году.

Песков также подчеркнул, что динамика показателей по заболеваемости коронавирусом "вселяет оптимизм, но не даёт возможности расслабляться".