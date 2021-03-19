Музыка Чайковского может заменить российский гимн на Олимпиаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыка Петра Чайковского может заменить российский гимн на Олимпийских играх. Об этом сообщили министр спорта Олег Матыцин.

«Мы взаимодействуем с ОКР по поводу музыки Чайковского. Этот вопрос находится в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Чайковский - достояние всего мирового культурного сообщества, если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», - заявил глава ведомства.

Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на Чемпионатах мира и Олимпийских играх обязаны выступать без государственных символов страны, а также гимна до декабря 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, Международной хоккейной федерации (IIHF) приняла решение о формате выступления российской сборной на Чемпионате мира в Риге. Согласно представленной информации, российский хоккеисты будут выступать под гимном IIHF, а российский флаг заменит логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Аналогичные правила будут действовать в отношении сборной России на женском Чемпионате мира по хоккею, который состоится 6-16 мая в Канаде.