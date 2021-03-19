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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 15:27

Еврокомиссия объявила о третьей волне пандемии в Европе

Предложена ускоренная вакцинация населения
Анастасия РЫШКОВА
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В Европе предложили ускорить вакцинацию населения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса нового типа в Европе.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - сказала она.

Она отметила, что третья волна пандемии развивается разными темпами и необходима ускоренная вакцинация населения.