Еврокомиссия объявила о третьей волне пандемии в Европе

В Европе предложили ускорить вакцинацию населения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса нового типа в Европе.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - сказала она.

Она отметила, что третья волна пандемии развивается разными темпами и необходима ускоренная вакцинация населения.