СК завершил расследование дела об избиении полицейского на протесте 23 января 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, напавшего и применившего силу полицейского в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 января 2021 года.

35-летнего мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обвиняемый нанес полицейскому не менее трех ударов ногой в область головы и туловища и скрылся.

После установления личности нападавшего задержали. На допросе мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Во время обыска жилья обвиняемого была изъята одежда, которую он носил в момент совершения преступления, и другие предметы, имеющие отношение к делу.

Уголовные материалы направлены в прокуратуру для заключения, после чего документы передадут в суд для рассмотрения по существу.