Полиция задержала 11 человек по делу хищении 10 миллиардов рублей у "Россетей"

Сотрудники МВД задержали 11 человек, подозреваемых по делу о хищении более 10 миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний в составе государственной корпорации "Россеть", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемые, действуя под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", вели непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Руководителями "Межрегионсоюзэнерго" являются Баграт Катальянц, Эльдар Османов, Юрий Шульгин.

Они финансировали свою деятельность счетами технических кредитов от Мосуралбанка. Затем участники мошеннической схемы выели деньги из оборота единой энергосистемы России на счета своих соучастников, подготовив формальные основания для этого. Взятые кредиты они погашали за счёт средств, полученных от потребителей электрической энергии, а поставщикам они отказывались платить, объясняя это нехваткой оборотных денег, рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.