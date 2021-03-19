Благотворительные фонды переведут тексты СМИ на язык людей с синдромом Дауна

Фото: Проект "Простыми словами"

Благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили просветительский проект «Простыми словами». Он приурочен к 21 марта — Международному дню человека с синдромом Дауна. Проект помогает сделать информацию более доступной для людей с ментальными особенностями, говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении kp.ru.

В его основе специальный «ясный язык», который позволяет писать простые и доступные тексты. Такой язык разработали в Европе еще в 1960-х годах. Он помогает пользователям со слабыми навыками чтения и письма, нарушением психических функций и пожилым людям. Правда, в России этот язык используют крайне редко, поэтому людям с ментальными особенностями, в том числе с синдромом Дауна, бывает тяжело понимать тексты.

21 марта фонды будут помогать СМИ, популярным порталам и блогерам создавать контент, доступный абсолютно для каждого человека. К проекту уже подключились популярные тиктокеры из Dream Team House, Добро Mail Ru, «Клипы» ВКонтакте, «Тинькофф Банк», «Райффайзенбанк», «Сбермаркет», «Самокат», «Вкусвилл», Департамент транспорта Москвы и другие известные компании. В этот день все они будут общаться с пользователями на "ясном языке".