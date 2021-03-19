Россия договорилась с индийской компанией о совместном производстве "Спутника V"

Россия и Индия объявили о партнерстве в производстве вакцины "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций и индийская биофармацевтическая компания Stelis Biopharma Pvt. Ltd. совместно произведут как минимум 200 миллионов доз вакцин от коронавируса "Спутник V" для вакцинации 100 миллионов человек, сообщили в РФПИ.

Компании заключили соглашение при поддержке корпорации Enso Healthcare LLP. В РФПИ отметили, что Stelis Biopharma Pvt. Ltd. является биофармацевтическим подразделением одной из ведущих мировых фармацевтических компаний со штаб-квартирой в Индии.

- Мы рады объявить о партнерстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объем поставок вакцины „Спутник V“. Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса. Объемы производства вакцины совместно со Stelis позволят увеличить доступность „Спутник V“ по всему миру, - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В январе 2021 года сайт KP.ru сообщал, что посол Индии в России Венкатеш Варма привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".