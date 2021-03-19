МИД Дании переименовал Белоруссию из-за ассоциаций с Россией

Министр иностранных дел Дании Й.Кофод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Дании принял решение переименовать Белоруссию. Теперь в документах страны будет использован термин "Беларусь" (Belarus), а не "Белоруссия" (Hviderusland), сообщил МИД королевства на своей странице в Твиттере.

"Пора использовать это название, поскольку именно таков запрос от белорусского гражданского общества", — сказано в сообщении.

Термин Belarus по мнению датских властей более точное название для страны, в то время как термин Hviderusland — дословный перевод названия "Белоруссия", в котором вторая часть имеет слово "Россия".

Летом прошлого года Германия также стала использовать название Belarus, объяснив это тем, что Weißrussland ассоциируется с Россией. Новое название должно отразить позицию Берлина в отношении суверенитета Белоруссии, в которой в августе прошлого года начались акции протеста из-за результатов президентских выборов.