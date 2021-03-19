Вакцину "Спутник V" одобрили на Сейшельских Островах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскую вакцину "Спутник V" одобрили на Сейшельских островах. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре.

Глава РФПИ Кирилл Дементьев отметил, что регистрация "Спутника V" на Сейшелах стала очень важным шагом для обеспечения безопасности населения.

- Сейшельские острова являются одним из наиболее популярных туристических направлений, применение российской вакцины как в стране, так и по всему миру поможет вернуться к нормальной жизни, восстановить туризм и приблизит отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом , - рассказал Дементьев.

Таким образом, сейчас вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место в мире, на первом - вакцина британско-шведской компании AstraZeneca

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о том, что оснований сомневаться в российской вакцине нет. Он назвал "Спутник V" хорошим препаратом и одним из кандидатов на регистрацию в Евросоюзе. Власти Греции, в свою очередь, объявили о том, что рассматривают российскую вакцину наравне с европейскими.