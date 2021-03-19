Сбербанк перечислит рекордные для России дивиденды в Фонд национального благосостояния страны

Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные для России дивиденды. Наблюдательный совет кредитной организации рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей, из расчета 18,7 рублей на одну акцию. Половину этой суммы - 211,2 миллиард рублей - перечислят в бюджет страны, в Фонд национального благосостояния. Напомним, в прошлом году контроль над Сбербанком перешел от Банка России к Правительству РФ.

За 2019 год Сбербанк выплатил своим акционерам такую же сумму - 422,4 миллиарда рублей, поставив рекорд по самым большим дивидендам в России.

- Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году, - прокомментировал председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания Наблюдательного совета.

По словам Грефа, годовое собрание акционеров планируется провести 23 апреля.

- Таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае, - заявил глава Сбербанка.