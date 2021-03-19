ФНС предлагает ввести налог на донаты во время стримов

Федеральная налоговая служба готовит проект закона для взимания налога с донатов на треш-стримы, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он также отметил, что стримеры получают прибыль в том числе и от переводов во время эфира. Также с донатами зрители заказывают конкретные действия от стримера.

Пушков заявил, что взимать налог "необходимо потому, что их деятельность направлена на получение дохода", и добавил, что Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации и треш-стримеров, и стримеров как индивидуальных предпринимателей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Алексей Пушков предложил наказывать сроком до пяти лет лишения свободы организаторов "треш-стримов". Эту идею поддержали и в Роскомнадзоре.