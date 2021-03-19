Путин переназначил Эллу Панфилову в новый состав ЦИК. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 марта, своим указом сформировал свою пятерку членов Центральной избирательной комиссии РФ. В президентский список вошла нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова.

Первое заседание нового состава Центризбиркома России запланировано на 29 марта 2021 года, сказала глава ведомства ТАСС.

Президент также утвердил на руководитель Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Ранее Элла Панфилова заявила, что ЦИК планирует создать около 5 тысяч цифровых участков к единому дню голосования в 2021 году.

В период голосования по поправкам в Конституцию ЦИК обеспечил максимальные санитарные условия из-за эпидемиологических мер связанных с коронавирусом, и разработал электронную программу голосования для граждан, соблюдающих строгий санитарный режим.