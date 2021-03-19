Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты Беларуси

Лукашенко назвал имена «достойных кандидатов» в президенты Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал имена двух "достойных кандидатов" для участия в выборах на пост главы государства. По мнению Лукашенко, ими могут стать губернатор Гродненской области Владимир Караник и помощник президента по Гродненской области, бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

- У меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране, – процитировал Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Президент Беларуси также заявил во время визита на завод "Молочный Мир", чтобы беларусы держались своей земли, и что он гарантирует им новых президентов.

- Тогда вы, сравнив всё, поймёте. А сейчас просто наберитесь терпения, - добавил Лукашенко.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства.