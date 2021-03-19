Посольство РФ в Болгарии просит остановить спекуляции по делу о шпионаже

Посольство РФ в Болгарии спекуляции по делу о шпионаже до суда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство РФ в Болгарии настаивает на прекращении спекуляций о причастности России к делу о шпионаже до решения суда. Отмечено, что эти действия направлены на подрыв российско-болгарского диалога.

"Как следует из заявлений в ходе сегодняшнего брифинга Прокуратуры РБ [Республики Болгария], расследование в отношении задержанных 18 марта лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу иностранного государства, еще не завершено. Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены", - говорится в заявлении переданном ТАСС.

Напомним, ранее болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.

На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, якобы доказывающие противоправные действия задержанных, которым грозит 20 лет тюремного заключения.