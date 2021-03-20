Исследование: 62% россиян шопинг делает счастливее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40% опрошенных отметили, что получают большее удовольствие от покупок, если им удалось сэкономить деньги

Накануне Всемирного дня счастья аналитики AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe провели совместный опрос и выяснили, способен ли шопинг повлиять на чувство счастья россиян. Всего в исследовании приняли участие 1,1 тысяч респондентов.

Оказалось, что каждый второй россиянин считает себя счастливым человеком. А вот несчастными себя назвали 19% опрошенных. При этом, самыми счастливыми оказались именно люди старше 55 лет.

Большинство россиян (62%) согласились с тем, что хороший шоппинг может поднять им настроение и сделать чуточку счастливее. 40% опрошенных получают удовольствие от покупки одежды, обуви и сумок; 35% предпочитают гаджеты, бытовую технику и умные помощники для дома. А вот покупать книги любит только 21% россиян.

Кроме того, 40% респондентов отметили, что получают большее удовольствие от покупок, если им удалось сэкономить деньги. А четверть россиян признались, что любят искать интересные товары на сайтах интернет-магазинов и маркетплейсах. По их словам, самый приятный момент в онлайн-шоппинге - это уведомление о готовности товара к выдаче или передаче его курьеру, а еще получение купона на скидку после отправки покупок в корзину.