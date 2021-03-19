Белый дом: Байден «на 100% в порядке» после падения на трапе самолета

Президент США Джозеф Байден вылетел 19 марта в Джорджию. Поднимаясь по трапу на «борт номер 1» глава государства трижды споткнулся, а после и вовсе упал на ступени. Но совершив, наконец, "восхождение", президент развернулся и помахал «оставшимся на земле» рукой.

В Белом доме инцидент на трапе самолета объяснили "сильным ветром". При этом отметили, что глава государства не пострадал и на "100% в порядке".

Кадры с падающим президентом транслировались американскими телеканалами в прямом эфире. Отметим, что в США довольно пристально следят за состоянием здоровья 78-летнего президента, особенно это касается его политических оппонентов. Нет никаких сомнений, что часть комментаторов использует инцидент на трапе самолета для иллюстрации физической формы главы государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала о том, что у президента США запланирована встреча в Джорджии. Это заявление она сделала на фоне предложения президента России Владимира Путина организовать онлайн-переговоры с американским коллегой.