В Швейцарии заявили, что новые штаммы коронавируса более смертоносны Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Федеральный советник по внутренним делам Швейцарии, ответственный за здравоохранение Ален Берсе заявил в пятницу, 19 марта, на брифинге, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус.

"Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", - сказал он.

Ранее глава европейского отделение ВОЗ Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим в странах Европы.

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, который опаснее своего предшественника на 70 %. В связи с этим многие страны мира прекратили авиаперелеты с Великобританией.