МЧС опровергло сообщения о четвёртом погибшем при взрыве дома в Химках

Подмосковный главк МЧС опроверг информацию о четверых погибших при взрыве в жилом доме в Химках.

Ранее в интернете появилась информация, что из-под завалов извлечено тело четвертого погибшего.

"В результате ЧП погибли три человека, четверо получили травмы", - уточнили в главке агентству ТАСС.

19 марта на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в московских Химках произошел взрыв, после чего начался пожар. Огонь охватил 32 кв. м. в следствии чего произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами, также повреждены балконы и выбиты стекла в других квартирах. Погибли три человека, четыре пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).