Санкции США на российский госдолг не угрожают системными рисками

В ходе брифинга в пятницу, 19 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введение американских санкций может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля.

"Что касается темы санкций США на государственный долг, эта тема постоянно обсуждается, мы ее многократно обсуждали. Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но, в целом, у нас уровень государственного долга очень небольшой... по международным меркам, один из самых низких", - сказала Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что госдолг находится в постоянно контролируемой зоне и не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности.

«В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - добавила Эльвира Набиуллина в ходе брифинга.