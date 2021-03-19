"Монако" не разрешил Головину сыграть за сборную России

Футбольный клуб «Монако» запретил полузащитнику клуба Александру Головину принимать участие в матче Россия-Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Клуб действует в рамках договора с лигой, в котором указано, что спортсменам не разрешается выезжать на игры сборных команды за пределами Евросоюза и зоны ЕЭС. Решение принято во избежание карантина для игроков, сообщает «Р-Спорт».

Головин сможет выступать лишь в выездных матчах.

Встреча России и Словении пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 27 марта. Гостевые матчи российской команды с Мальтой и Словакией пройдут 24 и 30 марта.

Александр Головин перешел в футбольный «Монако» после чемпионата мира-2018. В его личном зачете 10 голов в 68 матчах за клуб.

В составе сборной России Головин провел 33 матча и забил пять голов.