Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление о назначении экс-посла РФ в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства.
Ранее Мезенцев покинул должность посла РФ в Минске.
"Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление № 1 "О государственном секретаре Союзного государства", касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева", - сообщает в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Мезенцев имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Он также является профессором и с 2008 года заведующим кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат психологических наук.
С 1988 года Дмитрий Мезенцев член Союза журналистов.
Он также имеет почетные награды: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета, орден Почетного легиона (Франция), имеет медаль "За укрепление российско-китайской дружбы".