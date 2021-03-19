Депутат Госдумы Савельев положительно оценил взаимодействие власти и застройщиков в Самарской области

В Самарской области в этом году жилищные условия должны улучшить 75 тыс. семей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам текущего года в Самарской области жилищные условия должны улучшить 75 тыс. семей. Такие цифры были озвучены на встрече министра строительства Самарской области Евгения Чудаева и депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева.

Депутат приехал в Самарскую область, чтобы на месте проверить информацию о возможной коррупции в деятельности должностных лиц самарского минстроя.

Евгений Чудаев доложил, что в планах его ведомства в 2021 году двукратное увеличение выданных разрешений на строительство, реализация 6 крупных проектов застройки. И главная задача – выполнить все цели национальных проектов и планов по вводу жилья.

До 2030 года в регионе планируют обновить порядка 11% всего жилого фонда. Во время встречи с застройщиками депутат попросил их прямо рассказать о проблемах и сложностях во взаимоотношениях с областным министерством строительств.

Застройщики подчеркнули, что постоянно находятся на связи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Многие из них работают в отрасли не одно десятилетие, но только сейчас они ощущают всестороннюю поддержку со стороны руководителя области.

Во время обсуждения поднимался вопрос о льготной ипотеке. Программа, предусматривающая ставку 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках, была утверждена в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать и граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль. В планах на 2021 год Самарская область в этой программе пока не числится. Евгений Чудаев рассказал, что в федеральное ведомство направлены все необходимые документы, чтобы льготная ипотека распространилась и на жителей региона. Дмитрий Савельев пообещал поддержать в этом вопросе Самарскую область.

- Приехал, чтобы составить личное впечатление, и меня многое порадовало. Увидел высочайшую систему коммуникации со стороны власти, губернатора, министерства с представителями строительного комплекса и бизнеса. Мы поговорили по душам, рассказали о своих чаяниях и планах. Поверьте мне, такого уровня коммуникации нигде. Многим регионам у вас нужно поучиться такому взаимодействию, - резюмировал Дмитрий Савельев.