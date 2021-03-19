Денис Мантуров оценил итоги программы модернизации «Русполиета»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров побывал с рабочим визитом в Нижегородской области, где ознакомился с деятельностью завода «Русполимет». В мероприятии также участвовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

- В Нижегородской области огромный потенциал для развития традиционных и новых отраслей, в частности, порошковой металлургии. Я считаю, что за этим будущее, - отметил Денис Мантуров. - Нижегородская область является драйвером в этом направлении как по самим порошкам, так и по газостатам. И мы надеемся также, что коллеги будут интенсифицировать направление по 3-D принтингу. Это одно из перспективных направлений для нижегородцев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что по линии министерства промышленности и торговли в регионе реализуется сразу несколько крупных проектов. Один из них касается создания комплекса порошковой металлурги.

- Он может изменить облик металлургической промышленности в стране, - уверен Глеб Никитин. - На предприятии планируется также реализация проекта в области станкостроения, что позволит создать полную линейку импортонезависимого металлургического комплекса.