Аналитик назвал цену доллара и евро на конец марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев спрогнозировал, сколько доллар и евро будут стоить к концу марта 2021 года.

На текущий момент рубль несколько снизил свои позиции, доллар торгуется на отметке в 64,3 руб., а евро – 88,6 руб.

Главным фактором снижения отечественной валюты стали колебания нефтяных котировок и обострение отношений с США.

Из Белого дома звучат угрозы в адрес «Северного потока-2», к тому же, напряженности добавляет недавний выпад Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

К тому же, неспокойно из-за коронавируса. В Европе опасаются третьей волны и повторения локдауна.

В итоге минувшей ночью котировки нефти снизились ниже 63 долларов за баррель. Во многом падение связано не с динамикой спроса, а со спекуляциями.

- Дальнейшее движение рубля будет зависеть от ценовой динамики нефти и всех указанных факторов. Высока вероятность, что отечественная валюта начнет снижаться и к концу марта в паре с евро и долларом остановится на отметке в 75–76 и 90 рублей, соответственно, - отметил Артем Деев в беседе с ФАН.