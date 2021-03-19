В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои начался примерно в 20:10 мск. На данный момент сервисы восстановили нормальную работу.

О проблемах с серверами сообщили жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. В России столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.

90% пользователей Facebook пожаловались на работу сайта, 9% не смогли войти в сеть.

56% пользователей Instagram пожаловались на проблемы с загрузкой, 27% не могут войти в сеть, у 16% не работает веб-сайт.

У 95% пользователей WhatsApp не получилось подключиться к серверу, 2% пожаловались на сбои в работе веб-сайта, 1% — при авторизации. К 20:25 на работу WhatsApp пожаловались 4,471 тысячи пользователей мессенджера.