Кадыров призвал Байдена не позориться и поговорить с Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к американскому президенту Джозефу Байдену в своем Тelegram.

Он призвал президента "по-мужски" поговорить с Владимиром Путиным и высказать обоюдные претензии, если такие имеются.

"Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение Президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать", - написал Кадыров.

Он подчеркнул, что рабочие командировки Байдена - скорее увиливание от разговора, чем реально запланированное событие.

"Нет сейчас ничего важнее и, в первую очередь, для самой Америки, чем диалог в интересах российско-американских отношений. Они и так находятся в стрессовом состоянии", - продолжает Кадыров.

Он подчеркнул, что у простых людей много вопросов, так пусть они услышат ответы от своих лидеров.

"Мы-то понимаем и видим, что в США любят Россию и нашего президента. Но вы, Джо Байден, не бойтесь правды. Она свое все равно возьмет и восторжествует! Воспользуйтесь моментом и покажите свое истинное лицо", - заключил он.

Напомним, ранее в разговоре с журналистами Байден заявил, что считает Путина "убийцей".

Президент России прокомментировал слова американского президента народным высказыванием. Оценивать других - это все равно, что смотреть в зеркало, - сказал Путин.