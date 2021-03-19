Германия в обход ЕС может закупить «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия может самостоятельно закупить российский препарат "Спутник V", если это не сделает ЕС.

"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", — сказала канцлер Ангела Меркель журналистам в пятницу, 19 марта.

Она подчеркнула, что европейцы должны использовать все вакцины, доступные на рынке лекарств.

Напомним, российский препарат "Спутник V" был разработан и зарегистрирован центром имени Гамалеи в августе прошлого года. На данный момент вакцина одобрена в 54 странах мира.

Старейший научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний препарата и подтвердил его эффективность, составившую свыше 90%.