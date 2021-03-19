Борис Джонсон получил первую дозу AstraZeneca Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку вакцины компании AstraZeneca.

Об этом глава британского правительства в пятницу вечером заявил телеканалу Sky News.

"Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея", - сказал Джонсон и добавил, что не почувствовал боли от укола.

Премьер призвал всех британцев "сделать прививку, как только подойдет их очередь" Фото: REUTERS

Он подчеркнул, что сейчас очень важно прислушиваться к ученым, их мнениям и советам.

Джонсон призвал всех британцев "сделать прививку, как только подойдет их очередь".

Напомним, в декабре 2020 года Борис Джонсон заявил, что ученые Великобритании подтвердили распространение нового штамма коронавирусной инфекции. Премьер-министр заявил, что новый вид более опасен, чем его предшественник.

Препарат разработанный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом активно используется во многих странах Европы.