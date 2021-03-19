Италия может одобрить вакцину «Спутник V» в обход ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги Фото: REUTERS

Италия может сама принять решение о применении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на своей территории, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит препарат для использования в странах Евросоюза.

Такое заявление сделал новый итальянский премьер Марио Драги на пресс-конференции в пятницу, 19 марта. Он сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель ему сказала, «что если ЕМА одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет, то это будет сделано в ФРГ».

«Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому», - подчеркнул глава правительства Италии.

Марио Драги также сказал, что его сын накануне сделал прививку против COVID-19 вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca, сам же он пока на вакцинацию не записался. При этом итальянский премьер отметил, что у него «нет проблем» с тем, чтобы тоже сделать прививку «АстраЗенекой», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Меркель заявила, что Германия может самостоятельно закупить российский препарат «Спутник V», если этого не сделает ЕС.