Байден уверен, что «на каком-то этапе» он поговорит с Путиным

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джозеф Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента России Владимира Путина провести открытый диалог в прямом эфире заявил, что разговор с российским коллегой у него обязательно состоится «на каком-то этапе».

«Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим», - приводит ТАСС слова президента США.

Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что встреча лидеров двух стран состоится, «когда наступит подходящее время».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, что речь идет не о дебатах двух президентов, а о «продолжении диалога между главами двух государств». А провести разговор в прямом эфире Владимир Путин предложил потому, что со стороны его нового американского коллеги прозвучали беспрецедентные заявления.

«Дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую», - подчеркнул Песков.