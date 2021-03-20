Зеленский продлил санкции против двух российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский еще на три года продлил введенные в 2019 году санкции против двух российских банков, работавших в то время на территории Незалежной. Речь идет о дочерней структуре Сбербанка, а также Проминвестбанке – «дочке» российской госкорпорации ВЭБ, которая ранее была продана киевскими властями.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства, уточнив, что Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Указ вступает в действие с момента его опубликования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что поддерживает американские санкции против бывших собственников ПриватБанка, в том числе и украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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