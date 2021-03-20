Политолог поддержал введение налога на донаты для стримеров Фото: REUTERS

В России могут ввести налог на деньги, которые пользователи перечисляют стримерам. Соответствующие изменения в законодательство уже находятся в стадии подготовки.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин поддержал предложение. Он согласен, что подобный подход позволит защитить пользователей от треш-контента.

- Государство задумалось о качестве контента в соцсетях – это хороший знак. Особенно актуальны подобные ужесточения после недавнего случая, когда на стриме у одного известного блогера умерла девушка, - рассуждает политолог.

Он уверен, что проблемы возникнут только у тех блогеров, кто производит контент на грани, а порою и за гранью закона. Такие люди делают в эфире все, что попросят пользователи, получают за это деньги, которые оформляют как благотворительность. Соответственно, ни о каких налогах речи не идет.

- Но должна быть ответственность за все, что блогер демонстрирует на своем канале. Если блогер честный и адекватный, то ему бояться нечего. Качественный контент, вроде путешествий или мастер-классов нововведение не затронет, - заключил эксперт в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба готовит проект закона для взимания налога с донатов на треш-стримы, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

А чуть ранее поступило предложение ввести уголовную ответственность за трансляцию в сети стримов с демонстрацией насилия. Обращение было направлено на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает RT.