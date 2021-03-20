Госдеп США назвал переговоры с Китаем трудными и откровенными

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан рассказали журналистам о ходе американо-китайских переговоров в Анкоридже (штат Аляска). Заключительная третья сессия этой встречи проходила в закрытом для прессы режиме.

Глава внешнеполитического ведомства Штатов сообщил, что переговоры с Китаем были «очень откровенные», удалось обсудить многие вопросы «по широкой тематике».

«Мы ожидали тяжелых и прямых переговоров по широкому спектру вопросов, и именно это и получилось», - добавил в свою очередь советник Байдена по нацбезопасности.

Джейк Салливан также сообщил, что по таким вопросам, «как Иран и Афганистан» Вашингтон продолжит взаимодействовать с Пекином «по нормальным дипломатическим каналам», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представители США обвинили китайскую делегацию в нарушении протокола на переговорах. По мнению американцев, представители Пекина прибыли на Аляску «с целью игры на публику».