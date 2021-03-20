Денис Проценко рассказал, что оказалось самым сложным для него во время пандемии

Главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Больше года мир живет в условиях коронавируса. Когда болезнь только пришла, никто не думал, что она останется так надолго.

Теперь же люди научились соблюдать социальную дистанцию, не забывать про медицинские маски и другие меры предосторожности.

Благодаря врачам, эпидемию удается взять под контроль. Один из тех, кто на передовой с самых первых дней - главврач инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко.

Он рассказал, что лично для него является самой большой сложностью все это время. Это проблемы личного характера.

- Самым сложным остается не видеться с родителями, - отметил врач. - Пока мы до конца их не привили.

А вот в рабочих вопросах все давно отлажено. Трудностей удалось избежать благодаря команде.

- Это же правда: Коммунарка team — dream team, - подчеркнул Денис Проценко на премьере документального фильма RT «Сестры» в московском кинотеатре «Октябрь».

Фильм «Сестры» — это совместный проект телеканала и больницы №40 в Коммунарке. Он посвящен борьбе с пандемией и рассказывает об испытаниях, которые выпали на долю медработников.

Ранее в России задумались о диагностике коронавируса по кашлю пациента. Необычность метода в том, что человеку не нужно приходить к врачу на прием, достаточно будет позвонить в кол-центр и покашлять для системы.

Поставить диагноз помогут врачи из Коммунарки. Денис Проценко отметил, что больница принимает участие в разработке подобного сервиса.

- У нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, - цитирует Пятый канал слова врача.