Гендиректор судоремонтного завода арестован по делу о хищении средств при ремонте «Адмирала Кузнецова»

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Фото: REUTERS

В пятницу, 19 марта, стало известно о том, что генеральный директор судоремонтного завода в Мурманске арестован по делу о хищении средств при ремонте тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Руководителя мурманского предприятия подозревают в хищении около 45 миллионов рублей из средств, выделенных на ремонт крейсера. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что гендиректор завода арестован решением Октябрьского районного суда города Мурманска на два месяца.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 декабря 2019 года на авианосце «Адмирал Кузнецов», который стоял на ремонте в Мурманске, вспыхнул крупный пожар. Возгорание произошло в трюме первого энергоотсека. Огонь тушили до утра следующего дня. В результате погибли два человека, еще 14 пострадали.

Ранее сообщалось, что ущерб от возгорания на крейсере оценили в 500 миллионов рублей.