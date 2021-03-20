Глава МИД Венгрии привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на своей странице в Facebook сообщил, что сделал себе прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V». Он также призвал всех сограждан регистрироваться на вакцинацию.

«Мы можем победить только вакцинацией!» - написал глава венгерского МИД.

Петер Сиярто также сообщил, что в пятницу, 19 марта, договорился о мартовских поставках вакцины «Спутник V» с министром промышленности и торговли России Денисом Манутровым, добавив, что в этот же день утром сам привился этим препаратом. Глава МИД Венгрии проиллюстрировал запись своим снимком в центре вакцинации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были отправлены образцы российского препарата для исследований еще в ноябре прошлого года, а 11 февраля началась вакцинация населения страны «Спутником V».